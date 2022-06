Un saloon pour les cowboys en herbe

Notre expert Claudia Haubrock a réalisé un projet très spécial que l’on avait envie de vous faire découvrir aujourd’hui. Ouvez les yeux et pénétrez dans un univers magique, confortable et meublé avec goût : bienvenue dans le Far West ! Au menu, un bar, bien sûr, mais aussi un coin salon et une avalanche de détails et d’accessoires à couper le souffle. A la vue de ces images, c’est sûr, on voudra tous retomber en enfance pour aller passer des vacances dans ce club d’équitation !