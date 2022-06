7 conseils pour une salle de bains organisée

1. Faites de la place !

Dans une salle de bains, l’accumulation arrive très rapidement et on se retrouve avec une foule de produits que l’on n’utilise jamais. On vous conseillera donc de faire ce que vous redoutez : tout sortir, vider les placards, les armoires, bref, les moindres recoins de votre salle de bains et de faire le tri ! Des crèmes ouvertes depuis des mois ? Poubelle. Vous avez cinq shampoings différents et vous êtes pourtant fidèle au même depuis des années ? On élimine les autres. Cette lotion ne correspond pas à votre type de peau ? On s’en débarrasse. Et rappelez-vous que même si la date d’expiration n’est pas passée sur un produit, à partir du moment où il a été ouvert, des bactéries se sont formées dessus. Vous avez vraiment envie de mettre ça sur votre visage ? Ne réfléchissez pas trop et jetez, vous repartirez ainsi sur de nouvelles bases.

2. Remplissez !

Pour donner du chic à n’importe quelle salle de bains, unifiez-la en choisissant des bocaux et récipients en verre ou en porcelaine de la même gamme. Versez dedans vos shampoings, gels douche et autres lotions pour une impression beaucoup plus design, travaillée et propre. Effet garanti !

3. Un coup de lingette

Ca peut paraître un peu psycho-rigide, mais passer un coup de lingette après chaque utilisation du lavabo, des toilettes ou de la douche permet de toujours conserver une hygiène irréprochable (bye bye microbes ! Salut moisissures !), d’empêcher le calcaire de s’installer et de laisser votre salle de bains étincelante.

4. Créez des thèmes

Faites régner l’ordre dans votre salle de bains en rangeant tous vos produits selon des thèmes (maquillage, produits de coiffure etc) dans des compartiments ou des boîtes. De cette manière, vous saurez toujours où est placé quoi : pas de confusion possible ni de chaos entre tous vos produits et un gros gain de temps le matin !

5. Tout doit être à sa place

Créer un semblant d’organisation n’est pas suffisant. Il faut ensuite maintenir cet ordre ! A chaque fois que vous déplacez un objet, veillez à le remettre immédiatement à sa place. C’est une rigueur quotidienne, certes, mais si vous parvenez à l’adopter, vous aurez le plaisir de vivre dans un environnement toujours rangé.

6. Des accessoires pour vous faciliter la vie

Parfois, il suffit de peu de choses pour faire une vraie différence. N’hésitez pas à avoir recours à de petites aides, comme des ventouses à crochet, des barres en bois pour les serviettes, des petites équerres pour soutenir des étagères… bref, des accessoires qui facilitent la vie et votre quête pour la salle de bains confortable.

7. Des détails qui font la différence

Pensez à unifier votre salle de bains en achetant des serviettes dans des tons proches (beiges, marrons etc), à choisir des matériaux nobles, comme le bois ou le marbre et à opter pour un design élégant. Des tissus de couleurs uniformes ou coordonnées, de jolies bouteilles et contenants permettront d’insuffler une certaine sérenité.