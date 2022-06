Etagères originales

Nos étagères portent beaucoup sur leurs épaules : des livres, de la vaisselle, des plantes, des objets de décoration en tous genres ; elles doivent être pratiques, permettre d’organiser la maison, se laisser oublier. Mais ce dernier point doit changer : trop souvent, les étagères sont des produits lambda que l’on remplit jusqu’à ne plus les voir. Voici donc quelques exemples prouvant que ce meuble indispensable à tout intérieur peut aussi être esthétique, élégant et à la pointe de la tendance. Suivez le guide !

Une étagère, par définition, on l'imagine toujours placée horizontalement par rapport au sol. Il est temps de réveiller un peu cela ! Ici, les planches de bois s'affranchissent des règles et se placent avec humour et dans tous les sens sur le mur. Pas d'inquiétude, elles seront toujours là pour soutenir vos livres, vos plantes et tous les autres objets que vous voudrez bien y placer.

A première vue, on se dit que cette étagère a l'air un peu bancale et fragile. Ce n'est bien sûr qu'une impression : cette étagère est en fait complètement sécurisée et ses courbes sont intentionnelles. Les angles droits font tellement légion qu'on accueille cette originalité les bras ouverts ! En plus, les différentes parties de l'étagère sont complètement modulables, pour que vous puissiez créer le meuble qui vous convient le mieux.

Répondant au doux nom de Tubola, ce système de stockage original se compose d'éléments individuels de différentes tailles pouvant être disposés comme bon vous semble. Les possibilités de décoration murale sont innombrables, pour coller au plus près à vos besoins. On imagine parfaitement cette installation dans une cuisine, pour toujours tout avoir sous la main.

Cette ludique étagère en forme d'arbre est parfaite pour les chambres d'enfant. Le tronc et les feuilles proposent beaucoup d'espace de stockage et sa couleur blanche laisse place à l'imagination. On s'imaginerait bien le repeindre en rouge et vert, mais c'est le moment de donner la parole aux enfants !

Vous aimez le mobilier exceptionnel et unique ? Il vous faut sans tarder cette étagère surprenante ! Conçu comme un cercle dans lequel vous pouvez poser de nombreux objets différents, ce meuble fait littéralement tourner la tête.