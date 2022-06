homify 360° : Maison contemporaine en Belgique

Le plan en saillies permet de créer un collier d'espaces dynamiques qui s'enchaînent et s'interconnectent grâce à un corridor central ouvert. Au sol, une variation entre un revêtement de marbre blanc et un plancher de bois franc clair permet de définir les différentes zone de l'espace ouvert et fluide de la maison. Au rez-de-chaussé sont rassemblés les espaces de vies plus publics comme le salon, la salle à manger et la cuisine tandis que l'étage supérieur accueille quatre chambres et des espaces de repos plus privés. Sur la photographie, on observe un monolithe noir qui abrite un foyer central et qui crée une séparation élégante entre le salon et la salle à manger que l'on aperçoit en arrière-plan. Finalement, on remarque que les saillies concaves de la maison créent des vis-à-vis entre les espaces intérieurs, ce qui génère des jeux de distanciation intéressants, comme si le bâtiment se repliait sur lui-même.