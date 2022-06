9 lampes à poser au look délirant !

Ao Gitsune vous présente Big Edmond qui est le bébé des designers Arthur Clement et Guillaume Kuntz. Si vous souhaiter une lampe pour éclairer et sublimer votre pièce, Big Edmond pourrait être un choix judicieux. Big Edmond est une lampe prenant la forme d'un crâne pouvant être ainsi assimilée à une sculpture le jour et à une lampe à poser la nuit. Big Edmond est en plus un objet ludique puisque livré à plat, il ne tiendra qu'à vous de parfaire vos talents en art de l'origami et de la d'assembler les pièces en polypropylène 100% recyclables via les instructions proposées par le tutoriel disponible sur Youtube.