Une villa moderne avec piscine

Voici à quoi ressemble la maison quand on la découvre côté jardin. Il s'agit d'une demeure ultra-moderne, avec une façade blanche éclatante et des parties en bois. Sur les toits plats, les experts ont installé des toitures végétales. Les lignes sobres et épurées de cette demeure, les grandes fenêtres et l'ensemble de l'architecture impressionnent par leur modernité.