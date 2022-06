Une maison moderne pour accueillir une grande famille

De l'extérieur, la maison a l'air assez massive et de fait, elle dispose de 216 m2 avec un rez-de-chaussée et un espace sous les toits très spacieux. La couleur claire de la façade s'allie très bien avec la couleur foncée du toit. Le contraste ainsi obtenu donne à cette demeure un style classique et sobre. La forme en L du bâtiment permet au garage d'être situé à l'avant, ce qui est très pratique d'utilisation. Une entrée couverte mène à la maison et la propriété est entourée d'une clôture qui permet de la délimiter et de l'habiller grâce aux matériaux naturels du bois et de la pierre.