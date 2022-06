Une maison au salon incroyable

Le centre de cette maison est constitué par un unique espace ouvert qui comprend le salon, la salle à manger et la cuisine. Ici aussi, l'esprit est résolument moderne et privilégie les lignes épurées, les couleurs sobres et un ensemble dénué de fioritures. Les murs et les meubles blancs forment un contraste réussi avec le parquet. Une grande partie des meubles a été réalisée sur mesure par le bureau d'architectes et s'intègre ainsi parfaitement dans l'espace qui l'accueille.