Une maison mitoyenne où il fait bon vivre

Au premier étage, on a ajouté un escalier en colimaçon qui relie à présent cet étage aux combles. La lumière qui provient ainsi de l'étage supérieur permet d'éclairer le couloir. Les murs blancs et le parquet en bois apportent une note chaleureuse à cet espace qui n'est plus simplement un lieu de passage. La commode permet ainsi de gagner de la place en offrant des rangements et les cadres viennent habiller l'escalier qui mène au rez-de-chaussée pour faire de ce lieu un endroit agréable et vivant. Consultez d'autres idées pour décorer au mieux votre couloir.