Une petite maison de famille qui a tout ce qu'il faut

La cuisine, la salle à manger et le salon forme ici un unique espace ouvert afin de créer un lieu spacieux et moderne. Cette pièce offre un cadre parfait pour une vie de famille conviviale et pour accueillir des amis avec qui passer de bons moments. La palette de couleurs, qui se compose d'un blanc crème et de tons plus foncés est assez sobre. Elle s'allie donc parfaitement aux lignes épurées des meubles contemporains qui ont été choisis pour la cuisine et le coin repas. Si vous êtes adepte des cuisines ouvertes, venez en découvrir d'autres pour plus d'idées.