10 maisons de campagne parfaites pour les familles !

Voici une autre maison très spacieuse, cette fois ci en bois, qui évolue sur deux étages. Ici, les formes sont très simples et droites : un volume principal rectangulaire. A l’extérieur, on retrouve une terrasse toute simple. Cette propriété met l’accent sur l’espace intérieur. Comme on peut l’apercevoir, l’intérieur est bien éclairé et vraiment spacieux. L’agencement est moderne, la structure est traditionnelle.