Des ajouts modernes pour des maisons classiques!

Les maisons historiques et traditionnelles ont sans conteste un charme bien à part, mais bien souvent, les attentes en matière de logement des dernières décennies, voire des derniers siècles, ne correspondent plus aux attentes actuelles en matière de logement.

Des pièces étroites, de petites fenêtres, peu d'espace – si la façade et la structure d'ensemble du bâtiment doivent être préservés, il ne reste plus qu'une solution : ajouter un bâtiment annexe qui réponde aux exigences et aux rêves actuels en matière de logement tout en s'intégrant parfaitement à la structure préexistante. Les exemples que nous avons sélectionné pour vous illustrent parfaitement à quel point l'alliance du neuf et du traditionnel, de l'ancien et du moderne peut générer de véritables réussites architecturales.