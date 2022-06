Transformez votre salle de bains en spa

Cette salle de bains a la chance de jouir d’une magnifique vue. Bien sûr, tout le monde n’a pas cette chance, mais cela ne nous empêche pas de pouvoir nous inspirer de cette photo. Tout d’abord, on notera que la baignoire a été placée juste en-dessous de la fenêtre, ce qui permet d’admirer le paysage depuis son bain. Faites la même chose chez vous, même si votre vue donne sur un mur, car la proximité de la lumière naturelle agrandira l’espace et vous apaisera lorsque vous serez en train de barbotter. Ici, le designer a choisi une palette de couleurs très restreinte (noir, blanc, brun et gris) pour un espace discret et tranquille.

L’un des points essentiels pour transformer votre salle de bains en spa est d’avoir de vrais espaces de rangement ; on a pas encore vu de produits pour cheveux ou de jouets pour enfants délaissés par terre dans un sauna professionnel que l’on sache ! Une simple étagère en bambou, comme celle-ci, est une solution pratique et esthétique. Un autre conseil inspiré des spa : veillez à toujours avoir plein de serviettes à disposition, qui vous attendront lorsque vous sortirez de la douche.

Des couleurs sombres

Bien que nous soyons souvent attirés par des salles de bains claires et lumineuses, les couleurs sombres et profondes peuvent créer un effet dramatique et sophistiqué. Les murs noirs et la pierre grise utilisés dans cette pièce et combinés au chandelier en cristal et aux bougies donnent une élégance extrême à cette salle de bains, un sentiment important à cultiver si vous souhaitez retranscrire une expérience de spa. Les murs réfléchissant agrandissent l’espace, prouvant que les couleurs sombres ne rétrecissent pas toujours les pièces.