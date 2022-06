Des espaces de rangement pour la chambre à coucher

Notre première astuce est un classique : glisser ses affaires sous le lit pour gagner de la place. Mais pas question de faire cela de manière désorganisée ! Pour optimiser l’espace vide situé sous votre lit pour le moment peuplé de moutons de poussière, empilez des boîtes et des paniers mais également des draps, des serviettes, des chaussures, des vêtements hors saison, des décorations de Noël… Pour gagner un maximum de place, on vous conseille d’opter pour un mezzanine, qui n’a pas besoin d’être particulièrement élevée. On aime particulièrement celle-ci et son petit escalier, qui permet non seulement de stocker des boîtes mais aussi de délimiter l’espace.