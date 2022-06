Dix suggestions design pour un meuble vintage

Depuis les dernières années, le style vintage est très tendance pour décorer les intérieurs et l'on voit donc une résurgence des meubles conçus au cours des dernières décennies. Aussi, si vous êtes vous aussi amateur du mobilier et des objets de décoration au style rétro, nous avons organisé, ici chez homify.fr, une liste de meubles aux accents vintage qui mettent en valeur la déco des années '20 jusqu'au années '70 et qui sauront certainement vous séduire.

Mais, tout d'abord, posons-nous la question : qu'est-ce qui fait en sorte que le style vintage est aussi populaire? Est-ce une sorte d'attachement nostalgique pour des époques révolues où la vie semblait plus facile? Une ère avant les téléphones intelligents ou les ordinateurs portables, quand tout était plus simple et plus calme? Il ne faut pas se voiler le visage : ces années n'étaient pas aussi roses, remplis de soleil et de temps libres comme on aimerait l'imaginer. Au contraire, ces années étaient formés d’événements tristes et joyeux qui ont laissés leurs marques sur les meubles de l'époque. Et c'est justement ce que l'on apprécie des meubles rétro : les traces d'histoires qui sont imprégnées dans leurs surfaces vieillies et qui leur donne un caractère unique, inimitable. En effet, avec les multinationales (comme un certain géant suédois) qui contrôlent l'univers du design et du mobilier, il est difficile de se différencier de la masse quand tout le monde, que l'on soit à Paris, à Berlin ou à Montréal, à les mêmes chaises de salle à manger, lampes de salon et tables de chevet. Les trouvailles vintage vous offre donc la possibilité de créer un décor vraisemblablement unique, distinct et personnel.

Une autre raison qui justifie l'engouement actuel pour les meubles rétro réside dans la qualité de conception de ces créations design. En effet, les meubles réalisés à la main au cours des années 50-60 sont souvent mieux conçûs et plus résistants que nos fabrications robotisés contemporaines. C'est qu'il y avait un véritable soucis du détail ainsi qu'une volonté de construire des objets durables, générationnels, contrairement à notre culture actuelle du jeter après utilisation . Ces époques sont aussi remplies de designers et de créateurs importants qui ont usé de grande imagination pour créer des objets uniques malgré les moyens limités de l'époque : ces objets sont aujourd'hui devenus de véritables icônes du design, qui guident l'ensemble nos productions contemporaines.

Donc, si les meubles vintage vous intéressent, nous vous suggérons d'aller visiter des magasins d'antiquités ainsi que des brocantes et des marchés aux puces : vous pourrez sûrement faire des découvertes surprenantes. Sinon, si vous n'avez pas le temps de chercher trop longtemps, vous pouvez vous référez à des designers qui font un premier tri et vendent des sélections de meubles rétro ou des compagnies qui font des rééditions contemporaines de meuble d'époque. En attendant, prenez le temps de consulter cet article qui vous donnera assurément de bonnes pistes et suggestions. Bonne découverte!