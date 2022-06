6 Petits Bureaux Super Efficaces.!!

Ce bureau dans les tons bruns est un espace de travail vraiment pratique, qui comporte quelques rangements et ce qu'il faut d'espace pour déplier quelques dossiers ou utiliser un ordinateur et quelques documents. L'astuce ici consiste à tapisser le mur avec un papier peint qui arrive à hauteur de ce meuble. Ainsi, il est possible de structurer l'espace et de délimiter visuellement un coin bureau, sans y consacrer une pièce entière, comme c'est le cas dans cet aménagement de Sandia Design puisque ce coin bureau est installé entre le salon et la salle à manger.