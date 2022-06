Une maison vraiment hors du commun

La Maison Jacobs s'inspire des formes du style moderne classique. Elle réussit un grand écart entre des formes cubiques, qui rappelle l'architecture de la Nouvelle Objectivité tout en privilégiant une intégration parfaite dans son environnement. Il est étonnant de voir à quel point les différents matériaux utilisés – des baies vitrées d'une part et des revêtements en bois d'autre part – s'allient pour former un tout moderne et harmonieux.