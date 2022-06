Mobilier design : chaise de bar ou tabouret?

Au premier coup d’œil, cette chaise haute, parfaite pour un bar ou un espace petit-déjeuner sur votre îlot de cuisine, a un look élégant et raffiné qui impressionne. Zing est une création du groupe de design Zhed, un nom qui fait référence à l'art oriental et ancestral de l'Origami. En effet, les designers utilisent des techniques de pliages savantes pour créer des meubles aux lignes légères et futuristes. C'est le cas de cet chaise de bar, formée à partir d'une seule et même plaque d'acier pliée et soutenue par un tube d'acier solide. L'ensemble, habillé d'un petit triangle découpé sur la partie supérieur du dossier, rappelle un peu la silhouette d'un majordome qui se tient bien droit, le nœud de cravate bien centré, prêt à vous recevoir.