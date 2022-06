Une Fabuleuse Maison Familiale au bord de l'eau

Dans la chambre, une grande baie vitrée offre également une vue imprenable sur l'extérieur. Mais les stores permettent à tout moment de se protéger des regards extérieurs ou du soleil et de créer un espace intime à part. Les couleurs naturelles et le style élégant de cette chambre créent une atmosphère chaleureuse et accueillante qui est rehaussée par des tissus et des matériaux qui apportent texture et confort à l'ensemble.