6 salons absolument inoubliables

Ce qui est particulièrement réussi, dans ce salon, c'est l'association d'une base sobre – les murs blancs et les meubles gris – avec quelques touches de couleur et d'originalité. Ainsi, le gris clair de la table et du canapé, assez discret et sobre, permet à la pièce de ne pas être surchargée et d'offrir un cadre assez doux et neutre. Cependant, cette pièce est loin d'être impersonnelle et ennuyeuse car les coussins et les chaises de couleur apportent du pep's à l'ensemble. Quelques détails supplémentaires, comme les lampes originales ou les petites plantes viennent parfaire l'ensemble et donner du caractère à ce salon au design pourtant simple et sobre.