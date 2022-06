Bordeaux, grenat, rouge vin, rouge sombre, rouge brun… beaucoup de noms pour désigner une couleur qui nous enivre chaque année en automne et vient réchauffer notre décoration. Rien d’étonnant : le bordeaux est une couleur polyvalente et intemporelle. Tendant parfois sur le brun, parfois sur le violet, elle reste élégante, chaleureuse et glamour. Après le turquoise , le framboise ou le corail , laissez-vous tenter par la couleur tendance du moment, le bordeaux.

Versatile Enregistrer LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Le bordeaux est un choix particulièrement judicieux pour une cuisine si vous cherchez une couleur forte pour aller avec du blanc. Ce rouge riche, qui vous évoquera un bon verre de Pinot noir, brouille les lignes et vous ferait presque entrer dans un espace de fiction digne de David Lynch.

Accessoires Enregistrer FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO FRIEDEMANN BUEHLER STUDIO Si vous n’osez pas adopter le bordeaux dans une pièce entière, optez pour des accessoires comme des vases, des bougies ou des taies d’oreiller. L’avantage de ce rouge profond, c’est que c’est une couleur naturelle qui ira à merveille avec le bois, la soie, la laine ou le cuir et révèlera même tout leur potentiel.

Adaptable Enregistrer Roset Möbel GmbH Roset Möbel GmbH Autre avantage du bordeau : il s’adapte à quasiment n’importe quelle couleur. Que ce soit du gris, du noir, du blanc mais aussi du brun, du beige, du vert, du bleu, de l’or, le grenat s’adapte à tout. On aime particulièrement sa combinaison lumineuse avec du jaune et du orange ou associé avec l’indémodable classique du noir et du blanc.

Classique Enregistrer Chesterfield Sofa 'Old Fashion' model LUCY retrò & chic LUCY retrò & chic Vous aimez le classique mais préférez le détourner un peu? Ne cherchez plus, ce canapé Chersterfield bordeaux est pour vous. Il s’accordera parfaitement avec un bureau en bois antique mais reste un peu plus fantaisiste et moins attendu que le brun foncé. Bon compromis !

Moderne Enregistrer KwiK Designmöbel GmbH KwiK Designmöbel GmbH Le bordeaux est également un choix approprié pour les appartements modernes où le minimalisme et la sobriété règnent en maître car il est synonyme de vie, de chaleur et de confort. Du mobilier minimaliste bordeaux prend donc tout de suite une autre dimension, bien plus riche et plus intéressante.