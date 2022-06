Dressing spacieux

Des espaces de rangements pour les accessoires, des boîtes pour les bijoux, assez de place pour exposer ses chaussures sur des étagères et pour pendre tous ses vêtements sur des cintres : quelle femme ne rêve pas d’une pièce dressing ? Ce n’est pourtant pas si difficile à accomplir et, comme pour la cuisine, si vous suivez nos quelques conseils, vous verrez qu’avec une bonne organisation et une liste précise de ses besoins et envies (où places les accessoires ? Que souhaitez-vous toujours avoir à portée de main ?), il est facile de dédier une pièce à l’installation d’un dressing. Suivez nos quelques conseils pour des dressings cohérents et organisés.