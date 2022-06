7 maisons minimalistes pour ceux qui aiment la simplicité !

Better and better

On passe à quelque chose de plus impressionnant : une villa ultra moderne très luxueuse. Le minimalisme est en effet très utilisé pour les projets de maisons modernes et coûteuses. Lorsque l’on voit cette image, on comprend pourquoi ! Cet espace est tout simplement impressionnant : la maison est très ouverte grâce à de grandes ouvertures, et comporte une façade en béton. Les couleurs gravitent autour du blanc et du gris pour une ambiance pure et très relaxante. Un chef d’œuvre !