Echelles polyvalentes

Cette échelle (disponible dans des couleurs différentes), qui peut être utilisée debout ou contre un mur, est en fait un espace de rangement simple et efficace. Serviettes, bouteilles ou vêtements peuvent y être rangés et sont faciles d’accès. On imagine très bien cette échelle dans une cuisine, un couloir ou une salle de bains

Echelle

J’ai toujours adoré les échelles de bibliothèque et de librairie, mobiles et qui tiennent toutes seules debout. On retrouve exactement ce modèle sur cette photo : utile dans un loft, par exemple. Le même bois a été utilisé pour le plafond et pour l’échelle, ce qui créé une certaine unité et donne l’impression que notre échelle fait partie intégrante de l’espace. Alors si vous pensez succomber au charme de l’échelle et en faire un élément décoratif, rappelez-vous qu’elle peut aussi être pratique et vous rendre de nombreux services – et qui sait, vous vous en servirez peut être pour grimper un jour !