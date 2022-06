La Maison Familiale de James Bond.!!

À l'arrière, la maison fait une tout autre impression : les fenêtres, grandes et nombreuses, la rendent vivante et tournée vers l'extérieur. Le jardin spacieux et un peu sauvage avec ses arbres anciens et majestueux est ainsi fortement relié à l'espace intérieur. La terrasse en bois vient compléter ce lien en reliant intérieur et extérieur et elle offre un endroit de repos parfait pour se prélasser quelques heures à l'air libre.