10 dressings à en devenir jaloux

Commençons cette liste en vous faisant rêver un peu !

Cette réalisation a un aspect qui rendrait vert de jalousie tous vos amis. C’est que les portes coulissantes entièrement vitrées ont un côté chic et précieux qui est tout simplement inégalable.

Et les proportions généreuses de cet espace attenant à la chambre donnent assez d’espace pour tous les articles de madame et de monsieur, chacun de son côté, dans cette structure modulable et ouverte, qui s’adapte à tout vos besoins.

Finalement, mentionnons la qualité des éléments de décoration qui donne un charme unique à ce garde-robe luxueux.

Tout d’abord, le plancher blanc et lisse qui s’illumine sous l’éclairage diffus au plafond. Puis les murs moka qui font ressortir les couleurs riches du mobilier et, surtout, de la chaise antique qui donne un look royal à l’espace.