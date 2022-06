Des canapés qui font de l’effet

Lorsqu’on emménage dans son premier appartement, on est bien souvent étudiant et canapé rime plus avec solution de dépannage pour faire dormir les copains. Puis on grandit : les longues soirées à étudier deviennent de longues journées à travailler et les sorties au pub se muent en apéro vin fromage à la maison. Et le canapé prend alors toute sa dimension décorative : on a envie d’un bel objet, confortable et qui se mêle parfaitement au salon qu’on a soigneusement aménagé. On vous présente aujourd’hui quelques options de canapé à couper le souffle.