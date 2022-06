Idées pour décorer vos couloirs et halls d'entrée

Nous traversons nos couloirs et halls d'entrée mille et une fois par jour, parfois sans vraiment leur prêter toute l'attention qu'ils méritent. Nos couloirs sont parfois longs et sombres, droits ou sinueux et nous ne savons jamais comment les habiller puisqu'ils sont conçus dans un souci de fonctionnalité et non de design. Leur mission est simple, distribuer l'espace, mais avec un peu de créativité et de suite dans les idées, l'on peut transformer aisément nos couloirs afin qu'ils deviennent des pièces à part entière. Ces quelques mètre carrés offrent en effet un espace de jeu qui pourrait être optimiser de façon très simple afin d'être plus qu'une zone de passage. Découvrons donc ensemble comment tirer parti de l'espace présent dans nos couloirs au travers des réalisations de nos experts homify.