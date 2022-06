Une Maison Familiale aussi Confortable que Chaleureuse

Après la rénovation, la façade extérieure a l'air bien plus moderne et plus entretenue qu'avant. Cela tient surtout au fait que le façade en brique a été recouverte d'un enduit en ciment et peinte dans un ton très clair. L'agencement de la plate-bande qui orne le devant de la maison a aussi été complètement modifié afin de donner un look moderne à cette maison familiale. La porte à gauche ainsi que la porte d'entrée sont faites dans un bois clair aux tons chaleureux afin de rendre l'extérieur accueillant. Dans l'ensemble, la maison est à présent à la fois sobre et attrayante dès le premier coup d’œil.