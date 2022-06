Une Ruine se paye une Seconde JEUNESSE.!!

Tandis que la façade initiale a été maintenue côté rue, côté sud, des transformations ont été effectuées : comme les travaux avaient laissé des traces de ce côté, la façade a été recouverte de planches de mélèze non traitées posées verticalement, ce qui lui apporte un look à la fois naturel, moderne et original. De larges fenêtres en aluminium relient intérieur et extérieur et permettent à la lumière naturelle de pénétrer à l'intérieur de la demeure. En lieu et place de la bâtisse attenante se trouve à présent une vaste terrasse en bois qui communique directement avec l'espace intérieur. Depuis les travaux de modernisation, les habitants disposent de 216 mètres carrés de surface habitable et utile.