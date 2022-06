Une Maison Toute Simple pour une Vie de Rêve!

Avec ses composantes architecturales à la fois classiques et modernes, cette maison mitoyenne s'intègre parfaitement dans le quartier assez récent où elle se situe. La structure du bâtiment se compose de lignes droites et sobres ainsi que de couleurs neutres et claires. Les multiples fenêtres de formes et de tailles différentes, dont une fenêtre d'angle, apportent à cette façade toute son originalité en lui donnant un look à part.