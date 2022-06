Exemples d'architecture brutaliste

C'est sans grande surprise que l'on découvre que le Brutalisme est issu du mouvement de l'architecture moderne. Plus précisément, ​le courant est influencé par le travail emblématique de l'architecte français Le Corbusier, en particulier pour ses projets d'envergure comme les Unités d'habitations de Marseille et de Berlin ainsi que l'architecture magistrale de Chandigarh, en Inde. D'ailleurs, le terme brutaliste dérive de la description du Corbusier de la matérialité de ses projets : des façades de béton brut , c'est-à-dire un béton sans revêtement, laissé à son état naturel, sauvage.

Ces idées d'une architecture au visage primitif et aux formes simples et fortes inspire le critique et théoricien d'architecture anglais Reyner Banham ainsi que toute un groupe de nouveaux architectes anglais au début des années '50, suite à la décadence progressive du mouvement moderne. Ainsi, des têtes de proues du design de l'époque, comme le couple de créateurs Alison et Peter Smithson ainsi que leurs acolytes de la Team X feront un pied de nez au mouvement formaliste de l'époque, cherchant à affirmer qu'une belle architecture pouvait se démarquer non seulement par l'aspect esthétique des ses matériaux et revêtements mais par la force de ses formes. Le mouvement gagnera en importance et fera des petits un peu partout dans le monde occidental, principalement en Europe et en Amérique. Cependant, au tournant des années '70, il deviendra beaucoup moins populaire au profit de l’avènement du Post-Modernisme, amené par le critique d'architecture Charles Jencks et l'autre couple célèbre de l'architecture du XXe siècle Robert Venturi et Denise Scott Brown.