Euréka! : 8 lampes pour éclairer votre esprit

Les formes épurées de cette lampe du designer Gilles Belley cachent l'incroyable polyvalence de ce design ingénieux. Maru, c'est son nom, a plus d'un tour dans son sac! La structure de deux coques, une opaque et colorée et une translucide et givrée, protège le système électrique en son centre, permettant d'installer ce produit partout dans la maison, de la cuisine à la salle de bain, et même à l'extérieur sans avoir à craindre les infiltrations d'eau ou de poussière qui pourraient endommager la lumière. De plus, le design est disponible en deux formes : une version murale pour un éclairage fixe et permanent et une version mobile qui, à l'aide d'un poignée métallique et un long câble d'alimentation, peut être déplacée et installée facilement.