Tables de salle à manger et salon originales

On ne présente plus ASV. Mobilier qui est présent sur le marché du design depuis plusieurs décennies. Leur équipes d'experts se plient en quatre pour dénicher des véritables trésors de design. Vous trouverez sur cette boutique en ligne ou dans leurs points de vente physiques des objets appartenant au monde de l'ameublement, de la décoration, du design et de la tendance. AVS.Mobilier vous propose la table baguette ultra fine de la marque Magis. Son style épuré fait de cette table une véritable œuvre d'art. Le plateau est au choix réalisé en ardoise italienne, en quartzite ou encore en verre. On doit la conception de cette table aux designers Ronan et Erwan Bouroullec.