10 Salles de Bains Épatantes.!!

La salle de bain que nous voyons ici à ça de particulier qu'absolument tout a été pensé et travaillé, et ce, du sol au plafond ! Rien n'a été oublié ! De fait, nous pouvons voir aussi bien un mobilier très élaboré, mais aussi des revêtements sur le sol et les murs, et un design bien neuf. Ce qui est vraiment original dans cette photo, c'est que toutes les arrivées d'eau ont été masquées et cachées. On ne trouve pas de grands placards qui cachent la tuyauterie comme dans une salle de bain classique. La façon dont les lavabos ont été disposés, sur une planche en hauteur, donne l'impression que l'écoulement de l'eau se fait par un tour de passe-passe !