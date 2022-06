10 terrasses modernes à copier !

Nous sommes sûr que cette maison et sa terrasse avec vue sur la mer vous laissera la bouche bée ! Quelle image plus idyllique que celle de cette terrasse donnant sur un terrain très arboré et avec une vue magnifique. La terrasse a été créée sur une partie de la maison au rez-de-chaussée et a un accès par l’étage. Nous voyons ici qu’elle a plusieurs espaces, plus ou moins près de la maison. Peut-être pour suivre la course du soleil !