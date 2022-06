10 incroyables jardins contemporains

Tout le monde ne peut pas toujours avoir dans sa maison une assez grande surface pour la destiner à une cour et un jardin, cet aspect ne doit pas vous empêcher de disposer d’un espace de relaxation, de divertissement et de tranquillité. Le patio est un bon compromis entre jardin et cour. C’est une terrasse, mais à l’abri des regards.

Sur cette photo vous voyez comment agrandir une maison dans un espace délimité par un mur en pierre très élevé pour créer à la fois de nouvelles pièces mais aussi un patio et une terrasse ombragée. Au centre a été placée une fontaine de style contemporain et les lumières au sol diffusent une atmosphère de bien-être. Le bureau Taller Estilo Arquitectura a allié ici le bois, les pierres et des éléments contemporains comme ces chaises transparentes.