l'avant / après d'une kitchenette multicolores !

Le changement est bien évidemment radical. Les mosaïques colorées apportent non seulement de la vie à ce petit espace, mais lui donne aussi du caractère et de la personnalité. Le contraste entre les couleurs vives et le blanc des meubles apporte une clarté qui optimise l'utilisation de la cuisine. Grâce à sa hotte en acier inoxydable et à ses appareils électroménagers, la modernisation de la cuisine est une réussite. Seul les anciens micro-ondes et réfrigérateur ont été conservés. Ils ont maintenant été parfaitement intégrés au lieu.