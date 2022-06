Une villa paradisiaque sur la côte grecque !

C'est dans le salon que l'on s'éloigne le plus du style rustique. L'utilisation du bois est surtout visible au plafond. Les tons neutres associés au grand tapis et aux trois canapés larges et confortables créent une atmosphère chaleureuse et douillette absolument irrésistible.

Grâce aux grandes baies vitrées, la vue sur l'océan promet des moments de détente et de relaxation.