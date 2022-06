7 Revêtements Fabuleux pour vos Murs.!!

Le mur est une partie intégrante de chacune de nos pièces. Ils sont la base de la structure de nos maisons et délimitent l'espace que nous occupons. Ils peuvent aussi définir le style d'une pièce de manière radicale. Le mur n'est pas qu'une élément fonctionnel, il nous offre aussi une opportunité d'être créatifs.

Et chez vous, comment sont les murs de votre maison? Leur style varie-t-il d'une pièce à l'autre? L'initiative la plus évidente et la plus simple est d'y accrocher quelques photos ou des posters. Mais il existe en fait une infinie de possibilités de décoration. Même les murs minimalistes quasiment nus doivent posséder un certain détail que leur apportera de l'originalité. Par ailleurs, n'hésitez pas à être inventif avec la peinture et les couleurs ! Le choix du matériau du mur fait aussi toute la différence. Le revêtement de votre mur peut être en pierre, en vinyle, en métal, en bois etc. L'important est d'éviter d'avoir un mur qui vous plonge dans l'ennui.

Dans ce livre d'idées, homify vous invite donc à découvrir sept revêtements de murs originaux qui pourraient vous inspirer.