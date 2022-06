Top 5 de la Semaine: Des Projets EXCEPTIONNELS qui Amélioreront votre Vie .!!

Les maisons que nous voulons vous présenter coûtent entre 15 000€ et 150 000€, allant de maisons mobiles, à certaines beaucoup plus permanente et sédentaire. Et oui ! Un prix record pour un confort maximum comme cette maison familiale pour l'été est nommée la PIU 65; ici, le nombre 65 représente le nombre des mètres carrés du plan d'étage. Conçu et construit par des designers industriels Patrick Frey et Björn Götte, PIU 65 est la première de leur nouvelle série de maisons d'été, qui disposent de tous les éléments d'une maison normale, y compris un salon, une salle à manger et cuisine, une salle de bain, et deux chambres. Avec une grande terrasse de 35m², et du mélèze utilisé pour la façade, la modeste maison entièrement vivable s'intègre parfaitement dans son environnement naturel.

Découvrez tous ces projets ici!