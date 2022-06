10 salles de bains zen fantastiques !

La salle de bains est une des pièces les plus importantes d’une maison, après la cuisine et le salon (selon que vous aimiez plutôt cuisiner ou vous détendre !). Malheureusement c’est aussi une pièce fréquemment laissée un peu de côté quand on pense à l’aménagement et la décoration de sa maison.

Pourtant, elle est, avec le lit, l’endroit où nous passons beaucoup de temps et où nous sommes souvent seuls avec nous-mêmes, nous préparant pour aller à l’extérieur ou au lit. Comme elle est aussi souvent le lieu ou il y a les seules toilettes d’une maison ou plus souvent d’un appartement, c’est aussi une pièce que vos invités vont utiliser. C’est pour cela qu’il convient de bien réfléchir à son agencement et à sa décoration, et surtout de la laisser le plus propre possible au cas où vous ayez une visite surprise.

Pour acquérir un maximum de tranquillité, de beauté et de bien-être dans une salle de bain, il existe un style de salle de bains tout à fait approprié : le zen. Que l’on soit adepte du zen ou pas, il est impossible de ne pas résister à son caractère relaxant et calme. Avec des plantes ou une statue de Bouddha, avec du bois ou de la pierre, les solutions sont multiples pour créer une atmosphère zen dans votre salle de bains. Prêts pour quelques belles idées ? Lisez la suite !