Meubles vintage : la nostalgie d’une époque

Le style vintage séduit de plus en plus, et pas uniquement les nostalgiques du passé ! Tout au long du XXème siècle, on trouve des exemples de meubles à la qualité exemplaire, bien loin des standards manufacturés qui envahissent maintenant nos salons, et au design soigné, reflet d’une époque. Le formica des années 70, le côté industriel des années 20… Autant de styles qui donnent une forte identité à un intérieur et que l’on peut reproduire aujourd’hui facilement et sans avoir besoin d’un budget très conséquent. Si certains meubles vintage sont endommagés et qu’il faudra alors restaurer, on trouve tout de même de très belles pièces, pleines d’histoire. On vous présente quelques idées et inspirations.