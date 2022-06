Textiles incroyables

Tous les bons architectes d’intérieur le savent, lorsqu’on élabore une décoration, il faut penser à des millions de choses différentes, des couleurs aux tailles en passant par les matières et les textures. Les options sont pratiquement infinies et les choix sont d’autant plus difficiles quand on s’attaque aux textiles. Le tissu que l’on utilise pour l’ameublement, les rideaux, le linge de lit a un impact majeur sur le style d’une pièce. Choisir des tissus est donc l’un des aspects les plus amusants de la décoration d’intérieur et nous vous présentons aujourd’hui certaines des magnifiques options proposées par nos experts homify en espérant qu’ils vous inspirent.