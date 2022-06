7 appartements au dessous des toits!

Nous passons à quelque chose de plus modeste mais tout aussi intéressant avec ce petit intérieur très douillet, de type chambre d’étudiant. Ici, le blanc et le marron se marient dans différentes teintes très chaleureuses qui confèrent à la pièce une atmosphère intime et douillette. Le bois y est pour beaucoup : on le trouve au sol avec ce très joli parquet, au plafond avec les poutres, et dans le mobilier avec la tête de lit et les étagères. C’est simple, confortable, et esthétiquement très réussi !