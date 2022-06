7 Design Originaux pour 7 Personnalités Différentes!

MONTRE MOI LE DESIGN DE TA MAISON, ET JE TE DIRAI QUI TU ES!

Le style de notre maison reflète toujours notre personnalité, car l'environnement où nous vivons exprime indirectement notre être intérieur que nous matérialisons de façon inconsciente. Nous sommes à l'aise que dans une maison qui arrive à réveiller en nous une émotion positive liée à notre capacité à nous sentir dans notre monde. Les passionnés de cuisine investiront plus de temps pour trouver le style qui leur convient dans la cuisine, comme le musicien mettra un accent sur sa salle multimédia, ou encore l'artiste s'exprimera aisément dans le choix de sa décoration murale, etc. homify nous transporte donc dans un voyage d'exploration de 6 design différents, pour montrer que la décoration et le mobilier que nous choisissons, sont toujours liées à l'expression de notre personnalité.