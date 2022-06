Sélection de 10 caves à vin d'EXCEPTION.!!

Pour une cave à vin sobre et canon, vous pouvez également choisir de vous contenter d'installer des ferronneries adaptées à la forme et au calibre de vos bouteilles. Ainsi, vous pourrez par exemple décider de les placer vous-même sur votre mur, et il est très enrichissant de poser soi-même les éléments de notre maison. Vos bouteilles, correctement portées par les ferronneries, sont parfaitement maintenues et permettent une légèreté non négligeable dans l'enceinte d'une cave. D'autres exemples ici !