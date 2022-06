10 Escaliers au Top du Design.!!

Pour un espace où la transparence est mise en avant et mise à profit, pourquoi ne pas installer dans votre maison un escalier sans structure et en verre ? Ce dernier donne l'impression que votre escalier est fait de glace et donne un aspect hyper moderne à l'ensemble de votre maison. Petit plus : la rampe installée dans cette maison est en néon, permet d'être visible même en pleine nuit et insiste sur le bleu pétant du reste de votre escalier. Moderne et intelligent, songez à un escalier de ce genre pour épater vos invités !