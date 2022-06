Avant/Après : les fabuleuses transformations de 5 terrasses !

La façade a été revêtue par des détails de pierre et au lieu de deuxfenêtres on a construit une porte et une large fenêtre unique, pour pouvoir être connecté directement et jouir d'une terrasse totalement changée : le sol s'est changé par de la céramique de couleur ocre, pour suivre avec la même gamme de couleurs et pour se combiner avec la tuile et la pierre du mur, et le périmètre a été délimité par une série de pots de fleurs qui manquaient au lieu! Maintenant la terrasse brille et est pleine de vie: parfaite pour bronzer au soleil et pour se détendre!