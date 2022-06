Murs en bois ou murs en pierre?

Un mur en bois ou en pierre permet de mettre des accents impressionnants dans vos salons et autres espaces intérieurs. En effet, des murs en lambris de bois ou en pierre naturelle donneront à votre intérieur un style rustique et chaleureux qui sera apprécié de tous. En effet, qui ne rêve pas de vacances relaxantes dans une retraite privée et luxueuse à la campagne? Et bien, grâce à ces revêtements naturels, il est possible de créer cette atmosphère dans votre propre logement. Vous êtes plus un rat de ville qu'un rat des champs? L'aspect brut de la pierre et du bois est idéal pour créer une atmosphère industriel digne d'un loft new-yorkais!

Nous avons donc compilé pour vous différentes parois de bois et de pierre, toutes produites par des experts homify, et nous avez préparé quelques conseils pour vous aider à mieux les intégrer dans vos espaces de vie.